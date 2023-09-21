Найкращий подарунок: покерист виграв 200 000 доларів у свій день народження

Американець Ендрю Ліхтенбергер обрав покер замість святкування дня народження і не прогадав. За щасливим збігом обставин у день свого 36-річчя він виграв турнір престижної серії PokerGO Tour.

Який подарунок буде ідеальним для професійного покерного гравця? Відповідь на це запитання знає американець Ендрю Ліхтенбергер. У свій день народження він виграв турнір Poker Masters.

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Ця престижна серія проводиться у межах PokerGO Tour у Лас-Вегасі. Традиційно у ній змагаються найсильніші хайролери з усього світу. Ендрю Ліхтенбергер вийшов за фінальний стіл із 4-м стеком, але продемонстрував терпіння, коли карти не заходили, а також майстерність в олл-інах.

За фінальним столом Ендрю Ліхтенбергеру протистояв чемпіон світу-2022 Корай Альдемір. Ні переможець WSOP Main Event, ні будь-хто інший не зупинив іменинника. Американець отримав прекрасний подарунок до дня народження, вигравши 204 000 доларів. Загалом у турнірі з бай-іном 10 000 доларів було 85 учасників.

Серія Poker Masters триватиме до 26 вересня. За підсумком 10 турнірів визначиться переможець лідерборду, який додатково отримає 50 000 доларів та фірмовий фіолетовий піджак. Зараз лідером є сенсаційний покерист із Литви Владас Тамашаушкас.