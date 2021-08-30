Найкращий день в кар’єрі: іспанський покерист заробив 756 тисяч доларів

Відомий іспанський хайролер Санті Чжан став чемпіоном Події номер п’ять Super High Roller Series Europe. Він виграв найбільші призові в житті.

Бай-ін у змагання коштував 50 тисяч доларів. 42 входи гарантували солідний призовий фонд — 2,1 мільйона баксів!

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Цей куш між собою розділили шестеро фіналістів. Найвідомішим учасником фіналки був Пол Фуа. Він у підсумку посів четверту сходинку, заробивши 231 тисячу доларів.

На третій позиції боротьбу завершив росіянин Тимофій Кузнєцов. Його виграш склав 336 тисяч "зелених". На титул чемпіона залишилося двоє претендентів: американець Сет Девіс та іспанець Санті Чжан.

Для Санті це була уже третя фіналка серії. І цього разу йому нарешті вдалося тріумфувати. Девіс заробив 504 тисячі доларів, Чжан став багатшим на 756 тисяч баксів!

Це найбільші призові у кар’єрі іспанця. Загальна сума призових Санті перевалила за 1,5 мільйони доларів.