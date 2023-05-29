Ольга Єрмольчева не дарма вважається однією з найсильніших покеристок України. Наприкінці минулого року вона посіла 2 місце у престижному жіночому турнірі WPT Ladies Championship, отримавши 70 000 доларів призових.

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Тепер українка відправилася до Лас-Вегаса, де боротиметься за золоті браслети WSOP. У Єрмольчевої вже був такий досвід. Минулого та позаминулого року вона обмежилася двома ITM на Світовій серії покеру.

Останні успіхи української покеристки на міжнародній арені були пов'язані саме з Лас-Вегасом. Окрім WPT Ladies Championship, де вона виграла 70 000 доларів, Ольга була четвертою у турнірі Venetian DeepStack Championship Series, отримавши понад 95 000 доларів.

Ольга Єрмольчева / Фото pokerdiscover.com

Дівчина вже прибула до Лас-Вегаса, про що повідомила у своєму телеграм-каналі. За традицією "Mangusta" вестиме власний блог, де розповідатиме цікаві історії з турнірів та особливості Світової серії покеру.