Найкраща покеристка в історії повертається в гру

Легендарна американка Ванесса Селбст перервала своє трирічне мовчання в онлайн-покері.

До цього Ванесса востаннє заглядала в онлайн ще в 2017 році.

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Протягом трьох років Ванесса більшу частину часу проводила з дружиною і дитиною. Вибравши більш стабільний і осілий спосіб життя, Селбст почала працювати на Уолл-Стріт менеджером приватного фонду.

Увесь 2018 вона взагалі не грала в покер, проте в 2019 і 2020 приїжджала на офлайн-турніри WPT, заробивши в сумі понад 50 тисяч доларів призових.

Минулого року вона спробувала себе в ролі тренера-інструктора. Майже десять місяців Селбст займалася навчанням інших.

І ось в ніч з 14 на 15 лютого 2021 на радість своїх шанувальників Ванесса оголосила в Твіттері, що нарешті повертається в онлайн- покер.

Нагадаємо, Ванесса залишається найуспішнішою покеристкою в історії (близько 12 мільйонів доларів призових у живих турнірах). Ще вона є однією з чотирьох жінок з найбільшою кількістю браслетів WSOP. У Ванесси їх три.

В онлайні американка також почувається впевнено: грає нечасто, але загальна сума призових мчить до позначки у мільйон баксів. Так що повернення Селбст в онлайн — і справді гучна та приємна подія.