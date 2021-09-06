Бай-ін сюди коштував 25,5 тисяч баксів! 48 входів гарантували чималий призовий фонд — 1,2 мільйона "зелених".

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Цей куш між собою розділили дев’ятеро учасників. У мінімальні призи потрапили двоє фінів: Самі Келопуро та Еліс Парсінен отримали по 52 тисячі доларів.

А от трійку найкращих сформували винятково зіркові постаті. На шляху о чемпіонства Шеміон розправився з двома статусними американцями. Джастін Бономо посів третю сходинку. Його призові склали 156 тисяч баксів!

У хедз-апі Оле переміг Джейсона Куна. Раннер-ап став багатшим на 239 тисяч доларів. Чемпіон отримав 389 тисяч доларів!