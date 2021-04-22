Найбільший виграш в онлайн-покері: чинний чемпіон світу оформив свій новий рекорд

Аргентинець Даміан Салас активно розвиває банкрол, який здобув завдяки перемозі в Головній події WSOP 2020. В свою скарбничку чинний чемпіон світу додав 263 тисячі доларів – рекордні призові, які виграв в одному онлайн-турнірі.

Феєричний виступ на WSOP приніс Даміану Саласу більше 2,5 мільйонів доларів. Аргентинець, відтак, завиграшки міг дозволити собі участь в турнірі хайролерів в рамках весняного чемпіонату світу з онлайн-покеру. Покерні багатії скинулись по 10 300 доларів і сформували поле зі 120 входів.

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Лише 15 найбільш успішних гравців потрапили до призової зони, гарантувавши собі щонайменше 22 тисячі доларів призових. На дистанції, зокрема, залишився відомий білоруський регуляр Віктор Маліновський, який уже встиг відзначитись в рамках цьогорічного SCOOP. Із другим титулом, утім, не склалось. "limitless" фінішував четвертим і виграв трохи більше 122 тисяч доларів.



Віктор Маліновський / pokernews

263 023 долари отримав чемпіон Даміан Салас, якому титул принесли кишенькові королі. У вирішальній роздачі хедз-апу аргентинець упіймав сет королів на терні. Його опонент – Крістіан Рудольф виставився із флеш-дро, але не отримав підсилення. Виплата для віце-чемпіона склала – 203 788 доларів.