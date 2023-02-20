Найбільший банк в історії телевізійного покеру: Патрік Антоніус виграв майже 2 000 000 доларів
Джерело:PokerNews
Патрік Антоніус знову на перших шпальтах провідних покерних ЗМІ. Легендарний гравець став головним щасливчиком телевізійного шоу "No Gamble, no Future", зірвавши рекордний банк.
Свого часу відомий фінський гравець ставив рекорди в онлайні. У далекому 2009 році Патрік Антоніус виграв легендарну роздачу проти Віктора Блома, отримавши тоді 1 356 947 доларів.
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Тепер Антоніус оновив ще один рекорд. Він зірвав найбільший банк в історії американського телевізійного покеру у прямому етері. Ерік Перссон запушив на тьорні, не маючи аутів на перемогу. У банку опинилося 1 978 000 доларів.
Покеристи розіграли рекордний банк: дивитися відео
Виграний банк став найбільшим, який розігрували під час прямої трансляції у США. Попередній рекорд було встановлено наприкінці минулого року на Hustler Casino Live, коли Алан Кітінг привласнив собі за одну роздачу 1 158 000 доларів.
Щодо найбільшого банку, якого розігрували на кеш-іграх за всю історію покеру, то тут рекорд утримують Пол Фуа та Том Дван. У 2018 році хайролери виставилися за 2 353 500 доларів під час трансляції кеш-ігор на Triton Poker.