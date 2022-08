Гра у покер приваблює багатьох, але приносить фінансову вигоду за умови грамотної стратегії. Можна згадати приклад легендарного виграшу звичайного бухгалтера з Теннессі Кріса Манімейкера на Main Event WSOP у 2003 році, коли він заробив 2 500 000 доларів, відібравшись у турнір через сателіт за 86 доларів. Але це скоріше виняток із правил.

Найбільші виграші часто пов'язані зі Світовою серією покеру. Джеймі Голд отримав 12 000 000 доларів за перемогу у Головній події WSOP-2006. Це найбільші призові за всю історію Мейна. Як і цього року, вже 4 рази переможці Main Event WSOP отримували по 10 000 000 доларів.

Джеймі Голд / Фото propokerpro.biz

У 2014 році Даніель Колман на Світовій серії покеру виграв турнір The Big One for One Drop. За участь у ньому гравці платили 1 000 000 доларів. Особливістю події є те, що 10% бай-іну автоматично спрямовуються на благодійність. Американський професійний гравець забрав головний приз – 15 306 668 доларів.

Двома роками раніше інший відомий професіонал зі США Антоніо Есфандіарі виграв аналогічний турнір на WSOP, але заробив при цьому 18 346 873 долари. Це рекордний приз для Світової серії покеру, який зберігається на цей час.

Антоніо Есфандіарі / Фото pocketfives.com

Ну і найбільш рекордна сума за перемогу в одному турнірі в історії покеру належить Бріну Кенні. У 2019 році він виграв понад 20 000 000 доларів на Triton Super High Roller Series. Цікаво, що Кенні навіть не став переможцем самого турніру Triton Million. Завдяки угоді з Аароном Цангом титул дістався супернику, але в історію потрапив саме американець, який обрав більшу суму призових.