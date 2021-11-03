Найбільші гроші в історії Світової серії покеру: кому дістався приз

Щодня на Світовій серії покеру в Лас-Вегасі розігруються сотні тисяч доларів призових і золоті браслети. В історії WSOP залишаться імена великих гравців, які відзначились унікальними здобутками.

Головним рекордсменом Світової серії покеру за кількістю виграних браслетів залишається Філ Гельмут. Цього року легендарний "Poker Brat" збільшив відрив, узявши черговий трофей.

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Філ Гельмут має у своєму активі 16 браслетів WSOP. Вряд чи комусь вдасться наздогнати його в найближчі кілька років. На сьогодні по 10 таких нагород мають Філ Айві, Джонні Чен і Дойл Брансон, які зрідка з'являються на Світовій серії покеру через різні причини.

Найчастіше діставався призової зони за історію турнірів Світової серії покеру Роланд Ізраелашвілі. Він оформив 291 ITM. Завдяки цьому американець заробив на WSOP понад 3 мільйони доларів. Приємно відзначити, що на другому місці за кількістю потраплянь до призової зони на турнірах WSOP Аркадій Циніс. Українець, який давно переїхав до Лас-Вегаса, 218 разів завершував турніри Світової серії в зоні ITM.

Аркадій Циніс / Фото mirpokera.com

Виграти одну подію WSOP – мрія кожного гравця, але справжнім професіоналам вдавалося здобути кілька перемог поспіль за короткий час. Легендарний Дойл Брансон показав вражаючу гру на Світової серії покеру в 1976 році. Спочатку він виграв турнір No-Limit 2-7 Draw Lowball, а через 5 днів здобув перемогу в Main Event. Наступного року Дойл Брансон знову виграв два турніри.

Найбільший приз за перемогу в турнірі WSOP було оформлено у 2006 році. Головна подія серії зібрала 8 772 учасники, завдяки чому призовий фонд склав 82 512 162 доларів. Переможцем турніру став Джеймі Голд, який увійшов в історію Світової серії покеру, отримавши 12 000 000 доларів за перше місце.