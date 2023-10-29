Регуляр Адріан Матеос (35.5 мільйонів доларів призових за кар’єру) був справжнім капітаном Головної події серії хайролерів в Монте-Карло. В 9-max турніру за 125 000 доларів іспанець накопичив більше третини усіх фішок, які залишались у грі. Фортуна продовжувала посміхатись Матеосу і на фінішній прямій.

До теми Від "коротуна" до мультимільйонера: Ден Сміт виграв майже 4 мільйони доларів на характері

У 3-max Матеос вивів з гри Сантоша Суварна, зібравши стріт-флеш на рівері. Індус, до слова, топ-пару підсилив флешом до туза. Однак в один момент аура іспанця дала збій. Австрієць Маттіас Ейбінгер спочатку виграв у Матеоса виставлення за 30 бб з Т-8s vs K-Qo. А згодом загнав суперника у пастку з А-Тs на префлопі і отримав ол-ін від Q-4s.



Маттіас Ейбінгер / Фото PokerNews

Зрештою у хедз-апі покеристи домовились поділити, залишивши для чемпіона бонусних 100 000 доларів, кубок і двохтижневий відпочинок на яхті Bombay на шістьох осіб. Приємний додаток дістався Маттіасу Ейбінгеру, який у Монте Карло оформив свій найбільший виграш в кар’єрі – 3 461 261 доларів. Адріан Матеос отримав 3 120 739 баксів.