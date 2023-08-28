Футболіст Серхіо Агуеро зіграв за фінальним столом Європейського покерного туру

Серхіо Агуеро продовжує з'являтися у знакових подіях із покеру. Цього разу аргентинець засвітився за фінальним столом хайролерського турніру ETP у Барселоні з бай-іном 25 000 євро.

На берегах Середземного моря відбувається черговий етап Європейського покерного туру. Визначився чемпіон дорогої події з внеском 25 000 євро, де було зроблено 34 входи. У хедз-апі Девід Ян уклав угоду з бразильцем Пабло Бріто, у результаті якої разом із титулом переможець отримав 261 000 євро.

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Також у турнірі €25 000 NL Holdem брав участь ексфорвард "Манчестер Сіті" та "Барселони" Серхіо Агуеро. Він вкотре здивував покерну спільноту впевненою грою. Аргентинець вийшов за фінальний стіл, хоч і вилетів незадовго до призової зони.

Влітку Серхіо Агуеро особливо активно грає у покер. Минулого місяця на Світовій серії покеру у Лас-Вегасі зірковий футболіст був близьким до сенсації у головному турнірі Main Event WSOP. У ньому Агуеро пройшов у третій день змагань. А ще аргентинець виграв призові у хайролерській події WSOP із бай-іном 50 000 доларів.

У Барселоні "Кун" знову показав чудову гру, попри жорстку конкуренцію. На шляху до фінального столу Серхіо Агуеро обійшов таких досвідчених регулярів як Ерік Сайдел, Ніклас Астедт і Стів О'Двайєр. Аргентинець посів 9 місце, а вибив його майбутній чемпіон Девід Ян.

Серхіо Агуеро серед учасників EPT: дивіться відео