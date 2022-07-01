Мрію не знищити: українець нагадав про незламність свого народу на Світовій серії покеру

Покерист із Києва Валерій Лубенець відчайдушно боровся за браслет Світової серії покеру в Лас-Вегасі. Українець виграв солідну суму призових у турнірі, але найбільше уваги привернула його патріотична футболка.

Валерій Лубенець з'явився на турнірі WSOP у футболці з написом: "Мрію не знищити". Це був особливий івент у розкладі Світової серії покеру, де допускалися до участі гравці старше 60 років.

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Турнір для пенсіонерів викликав ажіотаж серед учасників. Стартовий внесок 1 000 доларів сплатили 7 188 гравців, що стало рекордом Світової серії покеру для цієї події. Призовий фонд No-Limit Hold’em Championship перевалив за 6 000 000 доларів.

Українець Валерій Лубенець з честю тримався у 5-денному турнірі та вилетів лише на передфінальній стадії. Киянин посів 18 місце, що принесло йому грошовий приз – 27 271 долар. Та найголовніше – це меседж, який він передав світовій спільноті: "Мрію не знищити", – як і весь український народ.

Тріумфатором турніру No-Limit Hold’em Championship став мешканець Меріленду Ерік Смідінгер, який отримав хорошу надбавку до пенсії – 694 909 доларів.