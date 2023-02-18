Мотивації виявилося замало: покерист не зміг схуднути, програвши парі за 200 000 доларів

Відомий стример і покерист Даг Полк вигадав дієвий спосіб, як привести себе у форму. Американець погодився укласти парі, згідно з яким йому потрібно було вдвічі зменшити відсоток підшкірного жиру.

Даг Полк побудував успішну кар'єру покериста, піднявшись з мікролімітів до хайстейкс. Тільки у живих турнірах він виграв майже 10 000 000 доларів. Також володар 3 браслетів WSOP славиться своєю пристрастю до різноманітних парі.

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У лютому минулого року стример затіяв "жирний" спір із Білом Перкінсом. За умовами парі, Полк за рік мав зменшити відсоток підшкірного жиру вдвічі. При цьому йому дозволялося користуватися допомогою кваліфікованих тренерів та різноманітних дієт.

Американець починав челендж із вагою 99,5 кілограмів і вмістом жиру 27,7%. Через рік йому потрібно було мати в організмі щонайменше 13,85% підшкірного жиру. Через 365 днів Даг зважився знову. Він скинув понад 10 кілограмів, а ось відсоток підшкірного жиру склав 15,1%.

"До" та "після" парі / Фото PokerNews

За словами Дага, кухар намагався, щоб його їжа була смачною, але не зважав на підрахунок калорій. Дієтолог намагався переконати його, що все йде нормально, хоча за перші півтора місяця кількість жиру в організмі збільшилась. Тому Полк відмовився від послуг спеціалістів та працював над собою сам.

Перші 5 місяців я намагався наростити м'язи і не був зосереджений на схудненні. Я найняв кілька людей, які мали допомогти мені, але вони виявилися взагалі непрофесійними, – написав у твіттері Полк.

Попри програне парі, американець пишається своїми результатами. Головне, як зазначає Полк, він повністю вийшов із зони комфорту та зумів виправити проблему, від якої страждав усе життя.