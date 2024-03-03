PGT Tour: Ескандані зірвав найбільший куш у кар’єрі, Негреану знову не дотягнувся до трофея

У Лас-Вегасі набирає обертів престижна серія PokerGo Tour. У третьому турнірі гравці змагалися у дисципліні H.O.R.S.E., де чергуються різні види покеру.

Чималий бай-ін у 10 200 доларів заплатили 63 покеристи, сформувавши тим самим солідний призовий фонд у понад 600 тисяч баксів.

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До призової зони потрапили лише 9 гравців, п’ятеро з яких зрештою сформували фінальний стіл. Першим його покинув американець Джері Вонг, поклавши до кишені 47 тисяч доларів.

А от вже наступним вилетів один із найуспішніших покеристів сучасності Даніель Негреану (понад 50 мільйон доларів призових за кар’єру). Це вже другий фінальний стіл для канадця у рамках цієї серії, але дотягтися до титулу йому знову не вдалося. Як компенсація – 63 тисячі доларів призових.

Третім вилетів британець Бенні Глейзер (88 тисяч), а перемогу розіграли двоє американців – Джеремі Асмус та Морі Ескандані. Вправнішим у хедз-апі виявився останній. Цікаво, що Ескандані є президентом компанії PokerGo, яка власне й організовує серію PGT. За перемогу йому дісталося 201 600 доларів, що стало найбільшим виграшем у кар’єрі та дозволило перетнути позначку 1 мільйон доларів призових сумарно. Асмус за своє друге місце отримав 126 тисяч "зелених".

Покращіть свою гру за три кроки

Тренери школи Upswing Poker дали три поради, які можуть допомогти суттєво покращити свою гру багатьом покеристам. Інтегрувати їх у власний покер зовсім нескладно.