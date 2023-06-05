Замість футболу покер: Неймар влаштує ігровий круїз у Бразилії

Про пристрасть бразильського футболіста до азартних ігор відомо давно. Неймар полюбляє відвідувати казино, але особливе місце у житті зіркового гравця "ПСЖ" займає покер.

Неймар поки що не повідомляв про бажання відвідати Світову серію покеру, проте вирішив влаштувати особистий ігровий уїк-енд. Бразилець повідомив, що наприкінці року організовує розважальний круїз із Сантоса до Ріо-де-Жанейро.

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Неймар обіцяє 72 години веселощів, включаючи різноманітні заходи та розваги. На лайнері буде 4D-кінотеатр, боулінг, аквапарк, SPA і, звичайно ж, покер. Ціна подорожі доволі скромна – від 840 до 1 255 доларів.

За задумом круїз "Ney em alto Mar" має подарувати унікальну можливість для тих фанатів Неймара, які мріяли поспілкуватися та зіграти з футболістом за одним столом. Бразилець підтвердив, що особисто вирушить у круїз і багато часу проведе у казино.

Неймар весело проводить час на WSOP / Фото PokerNews

Лайнер покине гавань Сантос у Сан-Паулу 26 грудня та попрямує до Бузіоса – одного з найбільш відвідуваних туристичних напрямків Ріо-де-Жанейро. Завершиться подорож 29 грудня.