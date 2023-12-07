Мішок грошей, але без браслету: дебютний титул на WSOP вислизнув з рук Марії Хо

Одна із найкращих покеристок в історії досі не має в трофейному доробку браслету Світової серії. До здобуття заповітної прикраси американка була як ніколи близькою на зимовому етапі WSOP на Багамах.

Марія Хо, яка посідає четверте місце в жіночому списку All Time Money List, мала хороші шанси оформити свою першу в кар’єрі перемогу на Світовій серії покеру.

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Організатори WSOP цьогоріч уперше ввели в календар зимову версію фестивалю, зібравши покеристів на райському курорті на Багамах. Ідея непогана – показав уже стартовий турнір 1 500 Mystery Millions, який зібрав 3 446 входів, а відтак понад 5 мільйонів доларів призових.



Марія Хо / Фото PokerGO

За фінальним столом найбільш реальною претенденткою на золотий браслет виглядала досвідчена Марія Хо. Мало того, що американка розпочала боротьбу у топ-9 із чип-лідерським стеком, відправила відпочивати один за одним одразу п’ятьох опонентів. У підсумку в 4-max Хо накопичила 60% усіх фішок, які залишались у грі, однак у найбільш відповідальний момент від покеристки відвернулась фортуна.



Чемпіон Джин Хун Лі / Фото PokerNews

Програвши кілька важливих виставлень, Марія Хо зійшла із дистанції на третьому місці, отримавши 200 000 доларів призових. А браслет і 420 000 доларів дістались її кривднику – Джин Хун Лі. В хедз-апі кореєць приборкав американця Макса Піноллу (257 000 доларів призових).