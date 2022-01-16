Мешканець Гонконгу виграв перстень вартістю у 664 тисячі доларів

Main Event онлайн-серії WSOPC зібрав за віртуальними столами еквівалент населення невеличкого міста. За перстень Світової серії покеру змагались 14 235 покеристів, які перебили гарантований призовий фонд до 7,11 мільйона доларів.

Участь в турнірі коштувала 525 доларів, а учасники фінального столу зуміли сторицею відбити власні інвестиції.

Читайте також: В рамках київської покерної серії відбудеться VIP-турнір за участю Леона Цукерника

У топ-9 розіграли близько 2,5 мільйонів доларів, одразу 7 спортсменів здобули 6-значні призові. Єдиний представник пост-радянського простору на фіналці Микита Купчин склав зброю першим із претендентів на титул. Росіянин, утім, оформив непоганий ITM – 66 472 долари.

Із наближенням розв’язки на покеристів чекали чималі пей-джампи. Різниця між першим і другим місцем, скажімо, склала більше 166 тисяч доларів. Власне, цей солідний бонус дістався представнику Гонконгу Цзіфен Хуану, який залишив без трофею Девіда Мішіковскі. Коштовний перстень Світової серії покеру організатори оцінили у 664 725 доларів.