Майже півмільйона баксів летять в Австралію: Майкл Аддамо виграв головний турнір тижня WPT

Одна з головних зірок покеру Зеленого континенту змогла тріумфувати у компанії справжніх акул гри.

Нагадаємо, бай-ін у Головну Подію тижня WPT-online коштував 25,5 тисяч доларів. 60 входів гарантували величезний призовий фонд — 1,5 мільйони доларів.

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Спершу з боротьби вилетіли кілька "дрібних рибок". Гостіса, Ферейра, Парссінен, Урльлінгс та Енсельм і так перелетіли планку своїх очікувань перед стартом змагань, засвітилися на велику аудиторію, так ще й грошенят підзаробили, тож цілком можуть бути задоволеними своїми виступами.

Коли в грі залишилося шестеро акул, стало ще цікавіше. В результаті напруженої гри стіл почергово залишили Бономо (77,6 тисяч доларів), Бодяковський (98,4 тисяч доларів), Ейбінгер (130,5) та Ролле (182,4).

У фінальному хедз-апі Майкл Аддамо переміг Джонатана Ван Фліта. Американець отримав 280,6 тисяч "зелених". Чемпіон заробив 450 тисяч баксів!