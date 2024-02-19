10 українців серед призерів Європейського покерного туру – сенсаційний чемпіон
Джерело:Pokernews
У Парижі триває дебютний у 2024 році етап Європейського покерного туру (EPT). Похвалитися першими успіхами вже можуть і українські гравці.
Головна подія EPT з бай-іном 1 100 євро зібрала понад 4 тисячі входів і розтягнулася майже на тиждень.
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Зрештою, до призової зони потрапили 619 покеристів, серед яких знайшлося місце і аж десятьом українцям. Найвище з наших забрався Ігор Золотухін, який фінішував 54-м.
Результати українці у EPT Main Event
- 54. Ігор Золотухін – 8 710 євро;
- 123. Ярослав Шкляр – 4 980;
- 219. Назар Бугайов – 3 770;
- 260. Сергій Тарнакін – 3 300;
- 345. Вероніка Козленко – 2 850;
- 403. Євгенія Березюк – 2 490;
- 457. Юрій Сенчило – 2 170;
- 547. Михайло Гутий – 1 890;
- 564. Іван Кузів – 1 890;
- 578. Олексій Плаксій – 1 890.
Сенсаційним же тріумфатором турніру став представник Нідерландів Матеуш Мулюхюзен, для якого це перший титул подібного масштабу. У хедз-апі він здолав словенця Блажа Зерява і заробив 470 тисяч євро.
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