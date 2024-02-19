10 українців серед призерів Європейського покерного туру – сенсаційний чемпіон

У Парижі триває дебютний у 2024 році етап Європейського покерного туру (EPT). Похвалитися першими успіхами вже можуть і українські гравці.

Головна подія EPT з бай-іном 1 100 євро зібрала понад 4 тисячі входів і розтягнулася майже на тиждень.

До теми Схуд на 800 000 доларів: бізнесмен "відкупився" від покериста, визнавши свою поразку у парі

Зрештою, до призової зони потрапили 619 покеристів, серед яких знайшлося місце і аж десятьом українцям. Найвище з наших забрався Ігор Золотухін, який фінішував 54-м.

Результати українці у EPT Main Event

54. Ігор Золотухін – 8 710 євро;

123. Ярослав Шкляр – 4 980;

219. Назар Бугайов – 3 770;

260. Сергій Тарнакін – 3 300;

345. Вероніка Козленко – 2 850;

403. Євгенія Березюк – 2 490;

457. Юрій Сенчило – 2 170;

547. Михайло Гутий – 1 890;

564. Іван Кузів – 1 890;

578. Олексій Плаксій – 1 890.

Сенсаційним же тріумфатором турніру став представник Нідерландів Матеуш Мулюхюзен, для якого це перший титул подібного масштабу. У хедз-апі він здолав словенця Блажа Зерява і заробив 470 тисяч євро.

Негреану змінює підхід до WSOP

Один з найпопулярніших покеристів в історії Даніель Негреану поділився своїми планами на майбутній WSOP. На відміну відпопередніх років, канадець планує брати участь у меншій кількості змагань, аби встигати краще відновлюватися.