Мартіросян знову в клубі обраних: визначилась фіналка Super MILLIONS

Покерні регуляри-хайролери посперечаються за шестизначну суму в турнірі за 10 300 доларів. Після затяжної паузи, в боротьбу за престижний трофей повернувся Артур Мартіросян.

Фінальний стіл Super MILLIONS стартує традиційно у вівторок ввечері, а кожен із його учасників уже гарантував собі 45 тисяч доларів призових.

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Мінімальна виплата аж ніяк не задовольнить Даніеля Двореса, якому знадобилось аж 4 входи. У канадця – 7-й стек (34.9 ВВ) – відтак є нагода поборотись, принаймні, за невеликий профіт.

Значно кращі справи у Артура Мартіросяна – 3-й стек (52.3 ВВ). Росіянин, якому цей турнір уже покорявся, давненько не пробивався на його вирішальну стадію, але традиційно є одним із фаворитів на перемогу. Як і чип-лідер Маріус Гірс, в активі якого 79.1 великих блайндів. Чемпіон Super MILLIONS стане багатшим на 325 957 доларів.