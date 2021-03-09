Маліновський напідпитку програв уже 50 тисяч доларів Хольцу

Успішний покерний хайролер Віктор "limitless" Маліновський продовжує отримувати удари по власному самолюбству.

Дуже невдало розпочавши хедз-ап проти "stefan11222", Віктор взяв паузу у цій дуелі, щоб зійтися з іншим суперником – Федором Хольцем. Проте, і в новому челенджі Маліновський поки що тільки втрачає гроші.

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Суперники відіграли дві із чотирьох запланованих сесій і в обох сильнішим виявився Хольц. Згадаємо, за умовами поєдинку, Віктор повинен сідати за стіл після кількох келихів вина. Зокрема, перед першою сесією він "прибрав" цілу пляшку. І хоча, перед другою limitless трохи зменшив дозу, адже паралельно грав ще кілька дорогих турнірів, обіграти Федора це не допомогло.

До всього Віктору ще й не щастило: в одній з ключових роздач він із К-К програв банк 41 тисячу доларів Хольцу, який упіймав дві пари з J-9.

За усю сесію, впродовж якої суперники розіграли 428 рук, Федор виграв 14 тисяч доларів, а його загальна перевага у матчі сягнула 52 тисячі. У Маліновського є ще дві сесії і десь 800-1000 роздач, аби врятуватися від поразки.