Малечі на підгузки вистачить: майбутній батько виграв майже 269 тисяч доларів в покер

Семі Бечехед є професійним покерним дилером, але вже не вперше доводить, що має хист до гри і на протилежному боці барикад. Американець виграв Головну подію 2023 NAPT.

Main Event North American Poker Tour привабив, зокрема, і таких зірок, як Філ Хелмут. Утім легенді не вдалось потрапити навіть у гроші. Інша справа – професійний дилер Семі Бечехед.

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Американець більш ніж успішно поєднує свій головний фах із виступом в турнірах, адже до чергового заносу встиг назбирати майже мільйон доларів призовими. Шлях за четвертим шести-знаковим виграшем Бечехед розпочав в компанії солідної поляни із 1095 входів.



Семі Бечехед / Фото PokerNews

На фінішну пряму, а в заключний день пробились семеро найкращих, саме Семі Бечехед вийшов чип-лідером. Перевагу зберіг до кульмінації і поклав до кишені 268 945 доларів призових.

Я не збираюсь грати у покер професійно. Усі ці стреси і даунстріки мені не цікаві. У мене є моя професія дилера, завдяки якій я так чи інакше залишають у грі. Тому одночасно сприймаю покер і як розвагу, і як професію, – розповідає чемпіон.

Є у житті чемпіона Головної події і куди більш важливі справи. Незабаром Семі стане батьком, його дружина уже на дев’ятому місяці вагітності. Відтак солідний виграш глави сімейства зараз є більш ніж доречним.