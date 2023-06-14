Магнус Карлсен: шлях від чемпіона світу з шахів до зірки покеру

Багаторазовий чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен шокував своїх фанатів, коли заявив, що цьогоріч не буде захищати титул, яким володів 10 років. Норвезький геній вирішив зосередитися на інших справах.

Магнуса Карлсена вважають найкращим шахістом усіх часів. Проте зараз 32-річний гросмейстер відвідує інші змагання – покерні. У минулому місяці поки його колишні конкуренти змагалися за статус нового лідера у світі шахів, норвежець готувався до поїздки на узбережжя Середземного моря.

Читайте також Фільм вихідного дня: цікаві короткометражки про покер

Там відбувалася престижна покерна серія EPT Monte Carlo. Магнус приєднався до учасників Головної події, де зумів показати свій найкращий результат. У турнірі було понад 1 000 гравців з усього світу. Карлсен посів 63 місце, оформивши покерний бест-кеш – 15 000 доларів.

Магнус Карлсен / Фото thestatesman.com

Тепер очікується поява Магнуса Карлсена на Світовій серії покеру, яка вже триває у Лас-Вегасі. Торік він відвідував WSOP. Висока ймовірність, що цього разу знову завітає на змагання. В інтерв'ю норвежець вкотре натякнув про любов до покеру.

У шахах є точна інформація, проте доводиться приймати багато рішень, ґрунтуючись, наприклад, на недосконалих розрахунках. У цьому сенсі шахи дуже схожі на покер, – сказав Карлсен.

Норвезького вундеркінда вже сприймають серйозно у покерному світі. Чимало прикладів, коли шахісти швидко досягали результатів у покері. Карлсен лише підтвердив це, коли заявив, що новий чемпіон світу Дін Ліжень теж матиме шанси на успіх у покері.

Шахісти Магнус Карлсен та Александра Ботез на покерному шоу / Фото insider.com

Після розмови з ним я дізнався, що Ліжень гарно прораховує всі ходи та варіанти. Він розуміється на математиці. Я впевнений, що Дін міг би стати зіркою покеру, – розповів Карлсен.

Щодо професійної кар'єри покериста, Магнус Карлсен поки що висловлюється доволі обережно. Він робить лише перші кроки у покері. Можливо, якраз нинішня Світова серія у Лас-Вегасі підтвердить серйозність його намірів поміняти спортивну дисципліну.