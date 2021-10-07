Подія №8 Світової серії покеру з Безлімітного Холдему з бай-іном 600 доларів привернула увагу 4 527 гравців. Учасники створили призовий фонд у розмірі понад 2 000 000 доларів.

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Домінація любителів над професіоналами

У цьому турнірі взяли участь титуловані гравці, серед яких володарі браслетів WSOP Джої Вайсман, Асі Моше і Крейг Варнелл. Але всі вони вилетіли до вирішального 3 дня, а за фінальним столом зібралися не найвідоміші широкому загалу покеристи.

Денні Ву зустрівся в хедз-апі з американцем Арі Мезрічем, у якого був короткий стек. Суперник швидко двічі подвоївся і ситуація за фішками змінилася в інший бік.

Я нервував, коли отримував сильну руку, тому неправильно її розігрував. Після програного великого банку довелося міняти свою стратегію, – розповів Денні Ву про гру в хедз-апі.

У вирішальній роздачі всього турніру Денні отримав тузів. Опонент не повірив у силу його руки і підтримав олл-ін на тьорні з другою парою. Ву був приємно здивований, вигравши золотий браслет WSOP та 280 000 доларів, що є абсолютним рекордом у його покерній кар'єрі.

Денні Ву в компанії друзів / Фото PokerNews

Турбо перемога Майкла Перрона

На Світової серії покеру також відбувся одноденний турнір Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em з бай-іном 1 000 доларів. Серед 1 640 учасників вистачало титулованих гравців. До зони ITM пройшли Ванесса Кейд, Алекс Лівінгстон, Бен Мінц, Джефф Платт і Кейт Холл. Чотириразовий володар браслета WSOP і кращий гравець Всесвітньої серії покеру 2018 року Шон Діб посів 59 місце.

У підсумку, баталії події WSOP №10 тривали 16 виснажливих годин. Формат турбо призвів до того, що навіть за фінальним столом кожен гравець був із коротким стеком. Спочатку лідирував Джеремайя Фіцпатрік. Пізніше до нього підтягнувся Майкл Перроне, який оформив подвійний нокаут з парою королів. Цей успіх був визначальним. Агресивний стиль гри допоміг американцю забрати всі фішки.

Щасливий Майкл Перроне після перемоги на WSOP / Фото PokerNews

Неймовірно, я навіть не збирався грати в цьому турнірі. Хотів сісти за інший стіл. Але друг умовив мене зіграти саме в цьому івенті, – зазнавчив Перроне після виграшу браслета WSOP.

Рішення друга принесло американському покерсту більше 150 000 доларів.