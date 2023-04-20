LuxonPay Invitational на Triton Poker: хто наважився взяти участь у турнірі за 200 000 доларів

З 10 по 25 травня на Кіпрі відбудеться фестиваль дорогого покеру Triton Super High Roller Series. Центральною подією серії стане турнір із бай-іном 200 000 доларів.

Торік переможцем LuxonPay Invitational став Сем Графтон. Британець заробив неймовірні 5 500 000 доларів, але при цьому покерне ком'юніті обговорювало зовсім іншу людину.

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Ебоні Кенні стала першою жінкою в історії Triton Poker, яка дійшла до фінального столу у турнірах серії. Крім цього, яскрава й талановита дівчина привернула до себе увагу з багатьох інших причин.

Цього року учасники реєструються в турнір також парами, але за схемою "VIP-гравець + запрошений ним покер-про" (торік професіоналів запрошували бізнесмени). Уже відомі 3 пари:

Тоні Джі – Ласло Буйташ

Сосіа Джіанг – Джейсон Кун

Шон Перрі – Девід Пітерс

Спочатку VIP-гравці та покер-про будуть змагатися окремо за столами у своїх "категоріях". Потім їх об'єднають. Турнір LuxonPay Invitational із бай-іном 200 000 доларів стартує 18 травня та буде транслюватися на ютуб і твіч.

Учасники турніру LuxonPay Invitational / Фото triton-series.com