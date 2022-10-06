Лора Препон: як відома акторка пов'язана з покером

Зірка серіалів "Помаранчевий – хіт сезону" та "Шоу 70-х" Лора Препон давно грає у покер. Своє захоплення акторка поєднала з телевізійною кар'єрою, створивши покерне реаліті-шоу.

Лора Препон – американська акторка, режисерка та сценаристка, яка працювала моделлю у найбільших містах світу. Свою популярність отримала за роль Алекс Воуз у серіалі "Помаранчевий – хіт сезону" та Донни Пінсіотті у сіткомі "Шоу 70-х".

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Вільний від зйомок час Лора Препон присвячує рибалці, їзді на мотоциклі та грі у покер. Вона часто влаштовувала домашні турніри та брала участь у різноманітних благодійних подіях. Не оминула увагою й Світову серію покеру, де змагалася у 2004 році.

Лора Препон / Фото thetalko.com

Саме атмосфера WSOP надихнула її на участь у шоу "Є! Hollywood Hold'em", де вона виступила співпродюсером. Це було розважальне реаліті-шоу, де світові знаменитості вдома проводили турніри з покеру. Переможець кожного з них отримував 10 000 доларів.

На роль ведучого запросили відомого професійного гравця Філа Лаака. Право провести першу гру вдома отримала саме Лора Лорен. У цьому шоу також брали участь Маколей Калкін, Міла Куніс, Сет Грін, Сара Рю та Енді Дік. Упродовж шоу Лора Препон отримала прізвисько "Червоний Дракон" через те, що могла постояти за себе та обіграти інших.