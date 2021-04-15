Литовець перетворив 4 000 доларів в 1 000 000 за тиждень

Здавалося б неймовірні, для інших сфер діяльності історії успіху, у покері – практично буденність.

Зовсім нещодавно творцем такого, майже фантастичного результату став литовський покер-про Гражвидас "Grazvydas" Контаутас. Йому вдалося перетворити 4 тисячі доларів в 1 мільйон баксів усього за 7 днів!

Читайте також: Українець випередив росіянина і білоруса та потрапив у призи покерного турніру багатіїв

Литовець грав у кеш Пот-Ліміт Омаху з блайндами 200/400 доларів в оригінальному форматі 7-day No Rathole. Його фішка у тому, що гравець не може сісти за стіл зі стеком більшим ніж 10 великих блайндів, а впродовж наступних 7 днів розпочинати гру можна лише з тією сумою, з якою закінчив попередню сесію.

Такими от сходинками, сума поряд з іменем Гражвидаса за столом з дня у день збільшувалася аж до мільйона доларів. На сьомий день гри, коли Контаутас уже "розкрутився" до мільйона, з ним уже не хотів змагатися жоден інший покерист. Протистояти комусь, хто упіймав такий апстрік, дійсно собі дорожче.