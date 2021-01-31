Легенду покеру "кинули" на майже 2 млн доларів

Володар рекордних 15 браслетів WSOP Філ Хельмут нещодавно став жертвою масштабного шахрайства.

У ролі негідника в цій історії виступив Скот "Rumcakes" Болл. Цього хлопця добре знають у покерній спільноті, адже він суттєво доклався до популяризації гри. Річ у тому, що стараннями Болла покер свого часу з’явився на Twitch. Саме Скот запропоновав таку ідею одному із босів платформи. Завдяки тому, що план спрацював більш ніж успішно, Скот Болл очолив розвиток покерного напрямку на Twitch, а згодом і заснував власну маркетингову компанію.

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Скот "Rumcakes" Болл

У процесі Rumcakes познайомився із величезною кількістю професійних гравців, серед яких і Філ Хельмут. Минулого року Філ довірив Боллу організацію своєї приватної кеш-гри в онлайні з лімітами 5/10/20 доларів. Rumcakes переконав Хельмута найняти його знайомого бухгалтера, який би контролював усі фінансові справи приватної гри. Фахівець отримував від Філа зарплату 1000 доларів на тиждень. Незабаром сам бухгалтер, Болл та ще кілька його друзів уже брали участь у грі та, як з’ясувалося, грали у змові, що дозволило їм впродовж 2020 року отримати не менше 700 тисяч доларів. Про це розповів інший зірковий покерист та друг Хельмута Майк Матусов.

Та що найцікавіше, впродовж усього часу Болл залишався у чудових стосунках із Хельмутом. Він навіть переконав Філа інвестувати у його компанію більше 1 млн доларів! Більшість цих грошей Скот навіть не використав для бізнесу, а "просадив" їх у інших хайстейкс іграх.

За інформацією згаданого Матусова, загалом у 2020 році Хельмут втратив через Rumcakes близько 1,8 млн доларів. Та, водночас, Майк розповів, що Філ навряд чи намагатиметься повернути свої гроші. Жодних юридичних угод між ними не було, тож і довести провину Болла в суді майже не можливо. Та от репутація останнього тепер, безумовно, знищена.

За матеріалами pokeroff.ru