Легендарний український покерист був близьким до титулу EPT Monte Carlo

Відомий український покерист Ігор Ярошевський провів насичений 3-денний ігровий марафон у найзагадковішому турнірі серії Mystery Bounty. Українець вилетів за фінальним столом внаслідок прикрого бед-біду.

Ігор Ярошевський посідає особливе місце в українському покері. У живих турнірах він виграв понад 4 500 000 доларів, посідаючи третій рядок за кількістю призових в офлайні серед усіх українських гравців.

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Ігор Ярошевський розпочинав турнірний шлях в Україні у 2009 році. Набравшись досвіду, покерист взявся штурмувати найпрестижніші світові серії, де неодноразово виступав за фінальними столами. Так, і цього року Ярошевський знову заявив про себе, коли посів 2 місце у хайролерській події PCA на Багамських островах, заробивши 230 000 доларів.

На серії ЕРТ у Монте-Карло досвідчений покерист знову був близьким до трофея. У турнірі Mystery Bounty з бай-іном 3 000 євро брали участь 678 гравців. Ярошевський вкотре вийшов на фінальний стіл. В одній із роздач, маючи Q-Q, українець виставився за хороший стек проти А-К.

Флоп був обнадійливим: 3-9-Q. На тьорні прийшла 10, яка відкривала супернику аути лише на стріт. Рівером дилер відкрив того самого J. Таким чином українець вилетів на 8 місці, заробивши разом із баунті 31 950 доларів.

Ще четверо українських покеристів фінішували у зоні ITM. Євген Фідчук посів 20 місце (8 400 євро призових), Олексій Левченко – 46 місце (4 200 євро призових), Олег Охотський – 71 місце (3 650 євро призових), Володимир Легкий – 76 місце (3 150 євро призових).