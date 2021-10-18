Легендарний Філ Хельмут оновив рекорд за кількістю виграних браслетів WSOP

Тепер в активі найбільш титулованого гравця Світової серії покеру 16 браслетів. Філ Хельмут нарешті здобув перемогу в турнірі WSOP із 2- Lowball Draw.

Це довгоочікувана і водночас дуже вимучена перемога. Хельмут уже тричі опинявся за фінальними столами турнірів у Вегасі, але безрезультатно. З 4 спроби Філові вдалося зняти прокляття.

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На Світовій серії покеру 2021 року легендарний Філ Хельмут встиг відчути увесь біль життя, коли опоненти постійно переїжджали його під час вирішальних роздач за фінальним столом. Останню поразку "Poker Brat" пережив особливо болісно. Порцію добірної нецензурної лайки в прямому етері оцінили навіть глядачі.

Лайливий Філ Хельмут: дивіться відео

Хай там як, але Філ Хельмут все одно демонструє стабільні результати на WSOP. Спочатку він посів 6 місце, потім 5 і 4, а тепер нарешті може похвалитися новеньким браслетом у своєму твітер.

Примітно, що на Світовій серії покеру Хельмут стабільно виступає саме в мікс-іграх. Перемога в турнірі по 2-7 Lowball Draw принесла йому понад 85 тисяч доларів. Це найбільш "скромний" браслет Філа в грошовому еквіваленті. Він став кращим серед 272 гравців, які внесли бай-ін 1 500 доларів.

У кожній роздачі я нібито розумів, які карти в суперників. Якщо ви вмієте читати гру опонентів, то зможете робити муви, які більше нікому не притаманні, – заявив Філ Хельмут після перемоги.

Тепер в активі легендарного гравця 16 браслетів WSOP, 70 фінальних столів і 156 ITM на Світових серіях покеру. Результат, який навряд чи хтось зможе повторити.