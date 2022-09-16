Легенда покеру у дії: Філ Айві виграв 387 000 доларів на серії Triton Poker

На Північному Кіпрі у межах серії Triton Poker завершився перший турнір із шортдеку, де учасники сформували призовий фонд 1 140 000 доларів. Переможцем став представник старої школи покеру школи легендарний Філ Айві.

Філові Айві зараз 45 років. Кількість його трофеїв у покері не злічити, але перемога на серії Triton Poker Cyprus справді вартує багато. На Кіпрі зібралися найсильніші хайролери сучасності. У цій компанії Айві не загубився та підтвердив свій високий клас.

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За мірками серії Triton Poker турнір із бай-іном 30 000 доларів вийшов доволі скромним – лише 38 входів. Учасники сформували призовий фонд у розмірі 1 140 000 доларів. Фінальний стіл розпочинався зі стадії 7-макс. Лідирував із величезною перевагою ще один легендарний гравець Том Дван. Для нього це був перший турнір на серії, усю холдемну частину змагань він пропустив.

Учасники фінального столу / triton-series.com

Зона ITM починалася з 6-го місця, тож Пол Фуа зіграв за фіналкою, але залишився без грошей. Наступним покинув турнір Даніель Дворесс, завдяки якому Том Дван ще більше збільшив свою перевагу. Найближчий переслідувач Микита Бодяковський відставав приблизно втричі, але саме Дван зійшов з дистанції першим.

Спочатку він двічі подвоїв Філа Айві, потім програв виставлення Кьяту Лі, і у черговому олл-ині віддав усі фішки Айві. Ініціатива перейшла до Філа. Володар 10 браслетів Світової серії покеру розправився з Микитою Бодяковським, дочекався хедз-апу з Семом Грінвудом, та у завзятій боротьбі відвоював головний приз 387 000 доларів.

Я люблю шортдек, це велика гра. Тут треба вигравати олл-іни, радий, що сьогодні я був на правильному боці фліпів, – прокоментував гру Філ Айві.

Для 45-річного американця це третій тріумф у кар'єрі на серіях Triton Poker. Усі перемоги Філ Айві завоював у шортдеку.