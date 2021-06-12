Легендарний американець повертається на покерну арену

Затяжна пандемія змусила покерних регулярів внести корективи у свою професію, а декого – переглянути власне життя. Знаменитий американець Філ Айві, скажімо, всерйоз зайнявся своїм фізичним і психологічним здоров’ям і з новими силами готовий повернутись у велику гру.

Своїми планами на майбутнє Філ Айві поділився із покерним журналістом Джо Інгремом. Американець зізнався, що в останні роки суттєво збавив оберти у грі в покер.

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Айві пристрастився до занять йогою, медитації і фізичних прав, завдяки чому суттєво підтягнув власне здоров’я. Відтак, у свої 44 Філ почувається набагато краще, аніж, скажімо, 10 років тому.

Через пандемію затятому офлайн-гравцю довелось переміститись за монітор комп’ютера. У онлайн-грі Філ знайшов чимало плюсів, але дуже скучив за живою грою. Тож уже в найближчій перспективі Айві хоче надолужити. Філ Айві із браслетом WSOP / poker-shkola.ru

Власник 10 браслетів WSOP насамперед планує виступити на Світовій серії, яка цього року стартує наприкінці вересня. Для глобальної участі у WSOP покерист наразі не готовий, зіграє лише у кількох топових івентах, але обіцяє незабаром втягнутись у календар.