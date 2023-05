У Лас-Вегасі стартував WSOP: нововведення та рекорди Світової серії покеру

WSOP неофіційно називають чемпіонатом світу з покеру. Щороку в Лас-Вегасі збираються тисячі гравців, щоб поборотися за мільйони доларів, золоті браслети та статус найкращого покериста планети.

Світова серія покеру відбудеться з 30 травня по 18 липня. Нововведеннями WSOP-2023 стане рекордна кількість браслетів та "довічний квиток" на Main Event. Також у розкладі серії з'явилися нові формати турнірів.

Ось уже понад 50 років WSOP утримує статус головного змагання у світі покеру. За часи проведення серії уже розіграли понад 3 800 000 000 доларів призових. Рекордсменом за кількістю виграних браслетів залишається Філ Хельмут, який на даний час має 16 трофеїв.

Торік американець розраховував оновити свій рекорд, але у перший тиждень WSOP заразився ковідом. Свої плани Хельмут переніс на 2023-й рік. Усі найближчі переслідувачі мають по 10 браслетів. Єдиний з них, хто продовжує активно грати – це Філ Айві.

Філ Хельмут / Фото PokerNews

Найстаршим учасником Світової серії покеру залишається Джек Урі. У 2010 році американець зіграв свій останній WSOP Main Event. На момент турніру йому було 97 років і 3 місяці. Цього року рекорд Урі можуть побити. У травні на серії Moneymaker Tour дуже активно грав 100-річний Юджин Калден, який навіть виграв трофей. Тоді він озвучив, що планує з'явитися на WSOP.

Джек Урі / Фото wsop.com

Одразу кілька рекордів Світової серії покеру утримує Main Event WSOP-2006. Цей турнір зібрав найбільший призовий фонд – понад 80 000 000 доларів. Це стало можливим завдяки рекордній кількості входів – 8 773. Чемпіонський браслет забрав Джеймі Голд. Він отримав 12 000 000 доларів. Більше у Мейні поки що нікому не вдавалося виграти.

Найдорожчим турніром в історії WSOP був The Big One for One Drop – турнір із бай-іном 1 000 000 доларів. Вперше його провели у 2012 році. Частину грошей перераховували на благодійність. Перший мільйонник The Big One for One Drop став рекордним не лише за бай-іном, але й за кількістю входів – 48. Унікальний платиновий браслет WSOP та понад 18 000 000 доларів дісталися Антоніо Есфандіарі.

Антоніо Есфандіарі / Фото PokerNews

За часи проведення WSOP шістьом гравцям вдавалося виграти по 3 браслети за одну серію. Вперше хет-трик оформив у далекому 1973 році Уолтер Пірсон. Через 20 років це досягнення повторили Філ Хельмут і Тед Форрест, а пізніше до числа рекордсменів приєдналися Філ Айві, Джефф Лісандро та Джордж Данцер.