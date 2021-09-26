Стартує покерний фестиваль уже 30 вересня трьома турнірами. А загалом, впродовж двох місяців у Вегасі розіграють 88 золотих браслетів у різних покерних дисциплінах.

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Першими за стіл сядуть працівники казино, які поборються за титул в івенті за 500 доларів. Без розвідки у бій підуть і хайролери – у стартовий день розпочнеться турнір із HORSE за 25 000 доларів. Не забули організатори і про благодійність, мова про Covid-19 Relief No-Limit Hold'em Charity Event.

Одне із нововведень цьогорічного WSOP – великий вибір сателітів, в яких можна брати участь, зокрема, і в мережі Інтернет. Це стосується і Головної події за 10 000 доларів, яка стартує на початку листопада. В розбірки за титул чемпіона світу уже відібрались троє онлайн-кваліфаєрів.



Світова серія покеру / wsop.com

Не бракує в розкладі серії і турнірів дебютантів. Це і грандіозний "The Reunion" з бай-іном лише у 500 доларів і гарантією у 5 000 000, і кілька нових турнірів для хайролерів вартістю до 250 000 доларів. А ще турнірну сітку поповнять турніри для досвідчених гравців та представників "Зали слави покеру".

До участі у турнірах серії допускатимуть лише вакцинованих гравців, але в сучасних реаліях це не зашкодить масовості події. За два місяці Світову серію відвідають десятки тисяч покеристів, серед них і чимало покерних зірок, які також скучили за живим покером найвищого ґатунку.