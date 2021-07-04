"Купи NFT-токени — зіграй в покер на яхті": акція від Філа Айві

Зірковий американський покерист Філ Айві випустив власну колекцію токенів. Назвав її "Royal Flush".

Усього є п’ять видів карт, кожна з яких символізує щось важливе в житті Філа. Кількість карт обмежена.

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Десятки — означають кількість золотих браслетів Айві. Цих токенів випущено сто штук. Валет символізує професіоналізм американця. Їх в продаж надійшло 75 одиниць. Десятки коштують 199 доларів, а валети 500 "зелених".

Півсотні Дам можна придбати по 999 доларів за кожну. Вони означають фірмовий погляд гравця за столом. Король підкреслює статус американця в покері! Їх буде 20 одиниць і продаватимуть по 1999 баксів за кожну.

Головним лотом колекції, звісно, буде Туз. Усього вісім одиниць. Їх розіграють на спеціальному аукціоні. Торги стартуватимуть від 4 тисяч баксів.

Ті, хто зможуть зібрати цілу колекцію (від десятки до туза), — отримають винагороду: гру з Айві в покер на шикарній яхті.