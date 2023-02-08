Красуня зі світу шахів Александра Ботез виграла покерний турнір на Багамах

Популярна шахістка та стримерка Александра Ботез вперше стала переможницею живого турніру з покеру. Дівчина виграла подію престижної серії РСА, що відбувалася на Багамських островах.

Чемпіонку з шахів Александру Ботезу часто порівнюють з героїнею серіалу "Ферзевий гамбіт". Якраз 2020-й рік став проривним для шахів, коли у період пандемії консервативний вид спорту несподівано став популярним завдяки цьому серіалу.

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На стрімінгових сервісах з'явилося багато яскравих відеоблогерів з шахів, серед яких особливе місце посіла Александра Ботез. До 15 років американка з румунським корінням проживала у Канаді, де виграла 5 національних чемпіонатів у своїх вікових категоріях.

Після переїзду до США дівчина почала виступати за збірну цієї країни та взяла ще один титул. Потім брала участь у кількох Олімпіадах із шахів, досягнувши найвищого рейтингу у кар'єрі – 2 092. Також Олександра Ботез отримала титул майстра FIDE серед жінок.

Александра Ботез / Фото з твіттеру @alexandrabotez

Останнім часом 27-річна спортсменка активно грає у покер. Шахістка зробила собі ім'я у світі покеру у квітні минулого року, коли виграла 457 000 доларів у Hustler Casino Live, де грала за одним столом з самим Філом Хельмутом.

Тепер Александрі вдалося виграти перший повноцінний покерний турнір. Вона оформила престижний трофей серії РСА та 10 815 доларів призових у турнірі Hyper Turbo Freezeout на 79 входів.

Александра Ботез із трофеєм PCA / Фото PokerNews

За кілька днів до перемоги дівчина посіла 42 місце, вигравши ще 5 200 доларів на РСА. Також Александра брала участь у жіночому турнірі, де вилетіла з молодшим сетом.

Я люблю покер за доброзичливу атмосферу за столом. Тут всі розмовляють та жартують навіть у ті моменти, коли йде суперництво. На шахових змаганнях набагато складніше. Ви просто дивитесь один на одного із серйозним виразом обличчя 6 годин поспіль,

– порівнює покер і шахи Александра Ботез.

Американська спортсменка поділилася покерними успіхами зі своїми підписниками. На каналі BotezLive на твічі у шахістки понад 1 200 000 фоловерів, у ютубі – ще мільйон. На твічі вона стрімить разом зі своєю сестрою Андреа, яка також є шахісткою.

Александра та Андреа Ботез / Фото з твіттеру @itsandreabotez

У 2021 році Ботез повідомляла, що канал їй приносить прибуток близько 100 000 доларів на рік. Виходить, що спортсменка лише на твічі заробляє так само як і професійні шахісти, що дозволяє їй спокійно грати та розвиватися у покері.