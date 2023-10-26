Ебоні Кенні – покеристка з 20-річним стажем. Найпершу перемогу в офлайн-турнірі вона здобула у 2010 році, вигравши Florida State Poker Championships. Дівчина стала популярною, коли почала стримити свою гру на твічі. Під час трансляцій вона розмовляє на відверті теми, п'є вино та багато жартує.

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Проривним у покері для Ебоні Кенні став минулий рік. Вона вперше вирушила на серію хайролерів Triton Poker, де зіграла у турнірі з бай-іном 200 000 доларів. У компанії найсильніших покеристів світу єдина дівчина посіла 5 місце, отримавши 1 700 000 доларів призових. Про це навіть зняли документальний фільм "A Woman's Seat in $200 000 Poker Tournament".

Цьогоріч Ебоні Кенні, ймовірно, пропустить серію Triton Poker. Але на це є вагома причина. Днями покеристка розповіла про покупку своєї мрії. Дівчина придбала розкішний автомобіль Tesla Y 2023.



