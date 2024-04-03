"Краще заробляти гроші, ніж грати в ігри": український профі розповів про перші кроки в покері

Відомий стрімер, а віднедавна і чемпіон України з покеру Костянтин Kostya_Jock Гольський поділився тим, як починалася його професійна кар’єра.

У своєму блозі на порталі Cardmates Костя розповів, що дуже добре навчався в школі і водночас захоплювався стратегічними комп’ютерними іграми, а згодом і шахами.

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До покеру ж він прийшов у досить нехарактерний спосіб. Батьки часто не схвалюють захоплення покером своїх дітей, втім, у Kostya_Jock все було навпаки. Тато Кості бачив у покері альтернативу комп’ютерним іграм.

Тато вже у той час грав покер й дивився навчальні відео. Я завжди думав, для чого він це дивиться, якщо ж це гра вдачі. Краще б фільм глянув. Але якщо були якісь діпи, то я завжди з захопленням дивився й мені дуже подобалось. Батько спонукав почати грати в покер замість цих ігор, з аргументами, що я там зможу заробляти щось, а не просто витрачати час,

– пригадує Гольський.

Остаточно ж Костю переконав дядько, до думки якого він дуже прислухався. Спочатку хлопець грав на умовні фішки, читав навчальні книги та дивився відео, а коли виповнилося 18 – взявся і за повноцінну гру.

Рішення таки стати професійним покеристом виявилося правильним на усі 100. Нині Kostya_Jock – один з найпомітніших персонажів української покерної онлайн-спільноти. А зовсім нещодавно Гольський вистрелив і на "живих" змаганнях. Костя виграв один з турнірів чемпіонату України, де заробив понад пів мільйона гривень. Тепер покерист планує взяти участь в етапі Європейського покерного туру у Монте-Карло.

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