Ледь не проспав 20 тисяч доларів: українець з курйозом став призером SCOOP

Відомий український покерист та стрімер Костянтин Kostya_Jock Гольський знову зіграв за фінальним столом одного з турнірів престижної серії SCOOP. Подібне українцеві вдалося вже втретє за 10 останніх днів.

Менше двох тижнів Костя пробився одразу за дві фіналки впродовж одного вечора. Тоді йому вдалося фінішувати на другій та четвертій сходинках і заробити загалом близько 55 тисяч доларів.

Цього разу Гольський опинився серед дев’яти найкращих гравців турніру SCOOP-92-H з бай-іном 1 050 доларів. Змагання зібрали 195 входів та розтягнулися на два дні. Цікаво, що наприкінці першого дня з українцем трапився курйозний випадок, який ледь не коштував йому майбутніх призових.

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Хочу розказати історію про топ-3. Я думав не буду розказувати, але нехай. Залишався цей один турнір і я вирішив піти за телефоном пограти його. Залишається десь 20 людей, я мав 25 блайндів, щось програв, потім прикидаюсь о 8 годині, розумію: "Блін, щось не те, щось не те. Чому будильник не спрацював? Чому я заснув?". І після цього я заходжу швиденько у Poker Stars і дивлюсь: "Фух, я живий, у мене 17 блайндів, другий день взяли!,

– написав Костя.

Ці 17 великих блайндів Костя перетворив на 28 і саме з таким стеком розпочав фінальний стіл. Українець загалом грав дуже впевнено і навіть провернув кілька агресивних блефів. Втім, коли у грі залишалося лише три учасники, вибити Гольського зумів австрієць Sagetea99. Третя сходинка принесла Костянтину 23 287 доларів призових.

Додамо, що невдовзі Kostya_Jock планує вирушати до США, де наприкінці травня стартує легендарна серія WSOP.

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