55 тисяч доларів за вечір: українець підкорює чемпіонат з онлайн-покеру

Відомий український гравець та стрімер Костянтин Kostya_Jock Гольський вдало виступає на Весняному чемпіонаті з онлайн-покеру (SCOOP-2024). Наш земляк зіграв за двома фінальними столами упродовж одного вечора.

Одна з найпрестижніших онлайн-серій традиційно відбувається на популярному майданчику Poker Stars. Турнір SCOOP-40-H з вхідним квитком за 1 050 доларів зібрався 454 входи та розтягнувся на два ігрові дні.

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За фінальний стіл Kostya_Jock (який на PS грає під ніком ContraSpemSperO) сідав зі стеком у 72 великі блайнди, що давало усі підстави сподіватися на хороший результат. Шансом Гольський скористався майже на повну – українцеві вдалося дістатися аж до хедз-апу та у вирішальній битві він усе ж поступився філіппінцю vamvam27. Хай там як, і за другу сходинку Костя отримав більш ніж гідну винагороду – 52 500 доларів, 17 тисяч з яких – це баунті за вибивання інших гравців.

Впродовж тієї ж ігрової сесії, яку він, до слова, транслював на Twitch, Гольський зіграв у фіналі турніру за 109 доларів, де назбиралося аж 1 765 входів. Кості вдалося фінішувати на шостій сходинці, що принесло українцеві ще 3 300 доларів.

Нагадаємо, наприкінці травня Костянтин разом з іншими гравцями збірної України планує брати участь у легендарній серії WSOP у Лас-Вегасі.

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