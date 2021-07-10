На кону репутація і мільйони доларів: зіркові покеристи готуються до дуелі

Схоже, на світ покеру насувається справжня битва титанів. Брін Кенні і Даг Полк домовилися про хедз-ап поєдинок.

Ця подія цілком може стати головною в році, адже обоє гравців маю армії відданих прихильників. Тим паче, між хлопцям розгоряється справжній конфлікт.

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Усе розпочалося близько місяця тому, коли Брін на власній сторінці у соціальній мережі висловив думку, що більшість покерних навчальних програм є неефективними.

Даг Полк має власний тренувальний сайт, тому він вступив в полеміку з Кенні. Обоє — парубки з характером, тому доволі швидко діалог звівся до міряння… покерними талантами.

Даг і Брін почергово викликали одне одного на дуель. Все це залишалося лише балачками, але нещодавно Кенні начебто остаточно дав згоду. Його умовами є високі ставки, швидкий матч і 20% переможець має віддати на благодійність.

З останнім пунктом Полк не погодився: вважає, що це лицемірство. Перемовини тривають. Найімовірніше, кожен з учасників вкине в банк по мільйону доларів, хоча лунали і пропозиції щодо п’яти мільйонів баксів з людини!

Нагадаємо, Боін Кенні також кинув виклик Філові Хельмуту.