Тут і незрівнянний Майкл Джордан, і легенда Бостон Селтікс Пол Пірс, і один з найкращих дриблерів в історії Алан Айверсон, і багато інших. Всі вони утім захоплюються власне покером, проводячи чимало часу за столами. А от колишній захисник Мемфіс Ґрізліс Антоніо Буркс вирішив піти іншим шляхом. Він відкрив невеличкий покерний клуб прямісінько у себе вдома та, вочевидь, "забув", що у штаті Теннессі такі речі заборонені законом.

Читайте також: Українець став мільйонером за кілька хвилин завдяки PokerMatch

Тож поліція накрила заклад Буркса. Правоохоронці знайшли у будинку баскетболіста два столи для гри, набори фішок, брендовані карти "Burks Poker Palace" та бухгалтерську книгу зі списком боржників. До того ж організатором підпільних ігор Антоніо виявився не дуже завбачливим, адже на камерах відеоспостереження у його домі залишися зафіксованими докази вини.

Буркса, звісно, затримали, проте незабаром відпустили під заставу у всього 1000 доларів. Тепер він чекатиме на судове засідання, що відбудеться наприкінці серпня.