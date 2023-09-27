Колишній професійний гравець Dota 2 Ілля Коробкін "розриває" покерних хайролерів

Відомий український кіберспортсмен Ілля "ALOHADANCE" Коробкін перекваліфікувався у покериста та показує відмінні результати. Днями харків'янин оформив чергову перемогу в онлайні.

Свого часу Ілля Коробкін разом з українською командою кіберспортсменів FlyToMoon виграв понад 300 000 доларів у турнірах різного рівня. Тепер він має іншу пристрасть – покер. Українець активно грає в онлайні, а також має успіхи у живих турнірах.

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Його покерні трансляції на твічі теж варті уваги, адже "ALOHADANCE" грає на високих лімітах з іменитими суперниками. При цьому харків'янин стабільно "вистрілює". Цього разу на стрімі Ілля виграв понад 87 000 доларів.

Українець завоював титул на серії Online Super Series XL у турнірі з бай-іном 1 050 доларів. Коробкін обіграв понад 200 опонентів, забравши 51 769 доларів призових. У фінальній роздачі хедз-апу українець жорстко переїхав суперника не рівері, виставившись на тьорні JJ в QQ.

Потім Ілля опинився за фінальним столом іншого турніру Online Super Series XL з бай-іном 2 650 доларів. Тут українець посів 5 місце, додавши до свого банкролу ще 35 909 доларів. За один день "ALOHADANCE" відіграв усі свої попередні невдачі у цьому румі.