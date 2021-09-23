Канал Джиммі Дональдсона MrBeast має 69,8 мільйони підписників, посідаючи 11 місце за кількістю фоловерів у YouTube. Його відео зазвичай присвячені дорогим трюкам, проте останнім часом американець активно транслює в етері покер із високими ставками.

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Нещодавно Джиммі Дональдсон кинув виклик іншому блогеру Людвігу Агрену, відомому завдяки рекорду на Twitch, де провів 31 день у прямому етері. Хлопці влаштували хедз-ап, поклавши в банк по 25 тисяч доларів. Звісно, провели його в прямому етері. Покер у домашніх умовах приніс 50 тисяч саме Дональдсону.

Джиммі є початківцем у цій справі, проте явно прагне високого рівня гри. Минулого місяця він брав участь в епізоді відомого шоу Poker after Dark, де також виступали зірки першої величини Філ Хельмут і Дойл Брансон. Випуск ще не з'явився в етері, тому справжній рівень гри американського відеоблогера досі залишається загадкою.