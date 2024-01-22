Зіркова покеристка розкрила секрет, що допомагає вигравати мільйони доларів

Крістен Фоксен (Бікнел), одна з найуспішніших покеристок в історії, розповіла про те, як дитяче захоплення допомогло їй у підсумку стати топовим гравцем.

Зірка покеру розповіла, що її батько – гонщик, тому вона змалечку проводила кожні вихідні на гоночній трасі. Сама ж Фоксен займалася картингом і це неабияк згодом допомогло змагатися зі суперниками вже не покерним столом.

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До 16 років я сама брала участь у перегонах на картингу, доки не переїхала вчитися. Картинг допоміг мені у покері тому, що це теж сфера, в якій я змагалася винятково проти чоловіків. Мені завжди було комфортно в оточенні хлопців, я ніколи не намагалася довести, що я краща за них,

– розповіла Фоксен в інтерв’ю Run it Once.

Вступивши до Карлтонського університету в Оттаві на спеціальність кримінологія, Крістен покинула перегони, але і з навчання вирішила попрощатися за два курси до його завершення. Натомість вона обрала кар’єру професійної покеристки і не помилилася. Лише в турнірах Фоксен виграли уже понад 7 мільйонів доларів, що є другим результатом серед жінок в історії гри.

Розібралася з власним чоловіком

Нещодавно Крістен здобула свій другий титул на PokerGO Tour 2024, здолавши у хедз-апі легендарного Даніеля Негреану. А трохи раніше за фінальним столом покериста вибила з турніру і свого чоловіка Алекса Фоксена, "переїхавши" його пару Тузів своїми QQ.