Кінопродюсер розвів покериста на мільйон доларів

Марихуановий магнат, король вечірок та Instagram, а віднедавна і покерний амбасадор. Одіозний персонаж із покерної тусовки Ден Білзерян встиг спробувати себе і в ролі кіноактора. Щоправда, про той досвід американець згадує без особливого ентузіазму.

Перед зйомками фільму "Уцілілий" з Марком Волбергом в головній ролі, Ден Білзерян і собі захотів акторської слави. Продюсер стрічки Рендал Еммет оцінив "акторську майстерність" покериста у мільйон доларів. За кругленьку суму Білзеряну пообіцяли 8 хвилин у кадрі і 80 слів тексту.

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Утім, чи то Ден відіграв настільки бездарно, чи монтажери не вписались у хронометраж, – в остаточній версії стрічки дебютанта практично не видно. Білзерян кілька разів промайнув на загальних планах "Уцілілого" і не вимовив за весь фільм жодного слова. Оцінити гру Дена можна на 22-й секунді відео. Ось він – і лівому нижньому куті.

Кадри з фільму "Уцілілий": дивіться відео

Обурений "актор", звісно, подав до суду на компанію продюсера, але до розбірок справа не дійшла – сторони дійшли компромісу. Знав би тоді Білзерян, яких обертів згодом набере Instagram, не вкладав би грошей у сумнівний піар. Сьогодні на своїй сторінці американець акумулював уже майже 33 мільйони підписників.