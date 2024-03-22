Ідея Кевіна була у тому, аби продемонструвати, що розкрутитися з нуля у покері може буквально будь-хто.

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Для цього Мартін відкрив новий акаунт в покер-румі, орендував помешкання і поринув у гру з головою, не поповнюючи при цьому свій рахунок. Увесь процес Кевін знімав на відео, організувавши свого роду реаліті-шоу.

Метою канадця було виграти 5 тисяч доларів. Почалося все вельми непогано – вже за перший день Мартін виграв 82 бакси. Трохи більше ніж за два тижні на його рахунку красувалося вже 1 300 доларів, втім, згодом у Кевіна почалася не найкраща смуга і його банкрол опустився до 500 "зелених". Сталося це на 21-й день після початку челенджу і Мартін вирішив на цьому зупинитися.

Я залишився у плюсі, але відчуваю, що просто провалив завдання. Ми просто не дійшли до цього, не змогли. Я беру на себе відповідальність, я міг би зіграти краще,

– прокоментував Кевін свою відмову від челенджу.

У вигляді своєрідної компенсації за провал Кевін Мартін пообіцяв подарувати 1 000 доларів випадковому підписнику на своєму YouTube-каналі.

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