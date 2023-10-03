"Вовк" із НБА сяде за покерний стіл: Карл-Ентоні Таунс прийняв естафету у зірковому челенджі

Гравець "Міннесота Тімбервулвс" зіграє в покер із переможцями відбіркових змагань і збере кошти на благодійність. Участь у покерному шоу також приймає найтитулованіший олімпієць в історії

Зірці НБА Карлу-Ентоні Таунсу довелось покинути баскетбольний паркет і сісти за покерний стіл. Важкий форвард клубу "Міннесота" – наступний учасник Global Poker Celebrity Challenge, зіркового шоу, в якому любителі та професіонали мають змогу зіграти в покер зі справжніми селебріті.

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Global Poker Celebrity Challenge / Фото PokerNews

З 3 по 15 жовтня Таунс в компанії восьми кваліфаєрів, гравців, які пройшли сито відбору, влаштують інтелектуальну битву за овальним столом. Найкращий у цьому протистоянні, як і переможці інших трьох челенджів, вийде до гранд фіналу, де до Карла-Ентоні приєднаються інші зіркові учасники шоу – баскетболіст Пол Джордж, 23-разовий олімпійський чемпіон плавець Майкл Фелпс та легендарний продюсер DJ Khaled.

Покер не лише дає можливість гарно провести час із друзями, тут присутня змагальна складова, як у баскетболі, що забезпечує приплив адреналіну. Тут потрібно приймати швидкі рішення і пильно стежити за усім, що відбувається за столом», – каже Карл-Ентоні Таунс.



Карл-Ентоні Таунс / Фото PokerNews



Майкл Фелпс / Фото wsop.com

На що баскетболіст здатен в інтелектуальній грі, демонструватиме, зокрема, у хедз-ап матчі із Майклом Фелпсом, який, вийшовши на спортивну пенсію, активно прокачує свої покерні вміння. Переможець цього протистояння задонатись 10 000 доларів на благодійність.