Канадійка виграла 1,5 мільйони доларів, перегравши майже 70 тисяч суперників

Ванессі Кейд тепер не доведеться сперечатись із батьками стосовно вибору її професії. Канадська покеристка відзначилась фантастичним заносом, побивши поле одного із найбільш масових турнірів в історії онлайн-покеру.

Ювілейний Sunday Million за 215 доларів зібрав неймовірну кількість учасників. Виклик призовому фонду в 12,5 мільйонів доларів кинули 69 876 гравців. Зрештою, на кону опинилась ще більш вражаюча цифра – гарантію перебили до 13 975 200 доларів. Баталії грандіозного івенту розтягнулись на 3 ігрові дні, а найбільш витривалою у цьому марафоні виявилась покеристка із Канади Ванесса Кейд.

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Майбутня чемпіонка була не проти долучитись до угоди, коли у грі залишалось лише четверо претендентів на титул. Утім, болгарський покерист "PanchoVetin", попри короткий стек, навідріз відмовився ділити призові. Болгарин, зрештою, вилетів третім і отримав 707 639 доларів. А от учасники хедз-апу завершили виступ у турнірі доларовим мільйонерами.

Поляк Павел Ладняк заробив 1 035 358 доларів, чемпіонка Ванесса Кейд – 1 514 920. Фантастичну перемогу канадійка відсвяткувала в компанії своїх підписників на стрімі. Участь в ювілейному Sunday Million взяли і чимало українців. Найбільш успішним із наших покеристів виявився гравець із ніком "pobeditel'x2", який фінішував на 58 місці і поповнив свій банкрол на 10 757 доларів.