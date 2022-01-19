Канадець провчив двох росіян і білоруса та виграв свій дебютний титул в елітному турнірі

Айзек Хекстон, який є регулярним учасником фінальних столів Super MILLIONS, із енної спроби таки забрав трофей. В турнірі за 10 300 доларів канадець був справжнім босом фінального столу і здобув заслужену перемогу.

Розпочавши виступ на фіналці лише із п’ятим стеком (32 великі блайнди), Айзек Хекстон не відсиджувався в обороні і активно вибивав суперників.

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Від рук канадця у топ-9 полягли одразу двоє росіян Микита Кузнєцов та Костянтин Маслак. Згодом, у топ-4, Хекстон відправив на відпочинок і Микиту Бодяковського. Із білорусом канадець упорався не без везіння – переїхав А-К суперника із К-10 у префлоп виставленні. Активне полювання за головами забезпечило Хекстону непоганий чип-лід у розбірках на подіумі.

Айзек накопичив 80 великих блайндів, стільки ж на двох було у Пабло Бріто Сільви та Андреаса Насмана. Фін фінішував на третій сходинці, не встоявши із кишеньковими королями проти комбодро Хекстона. Канадець із 9-7 наловив флеш, отже Насман отримав 266,9K доларів призових.

А от бразилець уже другий тиждень поспіль став анти-героєм хедз-апу. Пабло Бріто Сільва знову раннер-ап – 346 тисяч доларів призових. Перемогу його супернику принесли кишенькові 3-3, які в класичній монетці здолали A-Q бразильця. Ціна першого титулу Super MILLIONS для Айзека Хекстона – 448,8 тисяч доларів.